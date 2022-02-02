Москва, , 08:25 — REGNUM Жителям России стало доступно бесплатное получение больших участков земли в арктической зоне страны. Земли будут предоставляться в Мурманской и Архангельской областях, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, в республиках Карелия и Коми, а также в Якутии и на Чукотке. Земли раздают с 1 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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Участки предоставляют не только жителям России, но и соотечественникам, проживающим за границей. Сами жители Арктики уже полгода могут брать эти земли на территории своих регионов. В целом на получение земель поступило 4 352 заявления, гектары получили в пользование 2144 человека.

«Люди берут землю, чтобы строить жильё, открывать туристические проекты и заниматься предпринимательством. Ожидаем, что с 1 февраля возможность взять землю в привлекательных туристических локациях, открыть бизнес или просто обустроить себе домик для отдыха наедине с природой привлечёт не только местных жителей, но и жителей крупных мегаполисов», — рассказала первый заместитель генерального директора по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о расширении программы «Дальневосточный гектар» на арктическую зону принял президент РФ Владимир Путин. Участки будут выдаваться по упрощённой процедуре в короткие сроки. При освоении территорий особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных народов.