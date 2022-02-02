Сеул, 30 июня, 2020, 10:21 — ИА Регнум. Фильм южнокорейского режиссёра Ён Сон Хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров» покажут в кинотеатрах более 180 стран мира. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании-дистрибьютора NEW.

По их словам, южнокорейская лента выйдет на экраны 185 стран мира, включая Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Малайзию, Индонезию, Японию, Великобританию, Германию, Францию, Испанию, Италию, Россию.

Отмечается, в Гонконге и Тайване данный фильм стартует 15 июля, в Малайзии — 16 июля.

Напомним, что первая часть фильма «Поезд в Пусан», вышедшая в 2016 году, была показана в кинотеатрах более 160 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, режиссёр южнокорейской ленты получил приглашение на Каннский фестиваль.

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