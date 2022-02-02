Омск, 2 февраля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Оперативники наркоконтроля задержали в Омске несовершеннолетних, занимавшихся распространением оптовых партий наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Омской области.

(сс) KlausHausmann В наручниках

Двух девушек, которые намеревались организовать тайники-закладки, задержали на улице 1-й Рыбачей. Предварительно установлено, что 17-летняя и 16-летняя девушки — жительницы Советского округа Омска. У младшей — десятиклассницы — в сумочке нашли семь свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество массой 125 г.

Позже была задержана ещё одна 17-летняя участница группы. Оказалось, что несовершеннолетние втроём снимали квартиру на улице Пригородной. В квартире в ходе обысков изъяли оборудование для взвешивания и фасовки наркотиков, 18 свёртков с наркотическим веществом общей массой более 320 г.

По предварительной информации, девочкам несколько месяцев назад в соцсети предложили «поработать», они согласились. Изначально подростки были розничными закладчиками, а через некоторое время стали получать оптовые партии.

Масса изъятого вещества соответствует особо крупному размеру. Несовершеннолетним грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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