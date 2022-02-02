Москва, , 08:18 — REGNUM Цена нефти марки Brent на Московской бирже 1 февраля довольно чувствительно падала на вечерних торгах, опустившись ниже $89 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Добыча нефти

По-видимому, нефтяной рынок беспокоит неопределённость, связанная с заверениями официальных лиц Ирана о том, что «ядерная сделка» с Западом всё-таки будет заключена, что, соответственно, может быть сигналом об отмене антииранского эмбарго.

Кроме того, «медведи» нефтяного рынка, как это часто бывает перед министерской встречей ОПЕК+, играют на понижение цены.

Встреча министров ОПЕК+ назначена на 2 февраля, однако, накануне сделки большинство экспертов ожидают, что параметры увеличения добычи нефти останутся без изменений.

Проколов уровень поддержки в $88,70, цена нацелилась на новый уровень в $87.

Сегодня, 2 февраля, по данным на 07:35 по мск цена нефтb марки Brent выросла на 0,34%, $89,46 за баррель, нефти марки WTI — на 0,31%, до $88,47.

Котировки нефти умеренно растут, реагируя на данные Американского института нефти (API) о снижении нефтяных запасов в США.

В течение дня ожидаются колебания цен на нефть Brent в диапазоне $87,80—89 за баррель.

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