Сеул, , 08:17 — REGNUM На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 2 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Американские военные в Южной Корее Joint Chiefs of Staff

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По их словам, с 25 по 31 января коронавирус был выявлен у 196 человек.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 5803.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 20 270 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 884 310.

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