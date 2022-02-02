Москва, 2 февраля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Лишать гражданства РФ за оборот суррогатного алкоголя предложили сенаторы, сообщил глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

Соответствующая «от имени Совета Федерации» планируется внести ко второму чтению в президентский законопроект о гражданстве РФ, сообщает ТАСС.

По словам парламентария, уже сделан соответствующий запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с призывом поддержать инициативу, поскольку ведомство станет главным правоприменителем.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, внесенным в Госдуму в декабре 2021 года законопроектом в том числе расширяется перечь преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. Наряду с преступлениями террористической направленности, в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Президентская инициатива Госдумой в первом чтении еще не рассматривалась, обсуждение может состояться в середине февраля.

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