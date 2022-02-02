Кишинёв, , 08:13 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в соцсети Facebook.

Наталья Гаврилица Privesc.Eu Moldova

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«Я сделала ПЦР-тест на выявление вируса SARS-CoV-2, который оказался положительным. В ближайшие несколько дней я планирую продолжить работу из дома онлайн», — написала Гаврилица.

Она проведёт назначенное на 1 февраля заседание правительство. Эти заседания долгое время проходят в режиме онлайн.

Стоит отметить, что в Молдавии во второй половине января начался всплеск по количеству выявляемых случаев заражения коронавирусом. Суточные показатели по числу зарегистрированных носителей SARS-CoV-2 примерно вдвое превысили «рекорды» предыдущих волн эпидемии.

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