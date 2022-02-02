Джакарта, , 08:13 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,2 потрясло округ Пангандаран в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение Smchealth.org

Землетрясение произошло 2 февраля в 10:23 по западно-индонезийскому времени. Эпицентр землетрясения находился в море в 82 км от округа Пангандаран. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксировали сейсмологи на территории Индонезии.

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