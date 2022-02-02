Шебалинский район, Алтай, 2 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Республике Алтай число жертв коронавируса за весь период пандемии достигло 609. За минувшие сутки от COVID-19 скончались два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выявлено за сутки 116 новых случаев инфицирования. Лидером по приросту стал Шебалинский район, где зарегистрировано 23 новых носителя. Диагноз также подтвердился у жителей Онгудайского (+20), Чойского (+17) и других районов, а также Горно-Алтайска (+13).

«Число подтвержденных за весь период случаев заболевания — 26 998, в том числе: 8212 — в городе Горно-Алтайске, 4237 — в Майминском районе, 3227 — в Кош-Агачском районе», — отметили в оперштабе.

Выздоровели после COVID-19, по состоянию на 2 февраля, 24 079 человек, в том числе 44 за последние сутки.