Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Администрация действующего президента США Джозефа Байдена должна продемонстрировать силу в ситуации, сложившейся вокруг Украины. Такое заявление сделал 1 февраля экс-глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления в эфире телеканала Newsmax.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Экс-президент США Трамп снова обрушился с критикой на американского лидера Байдена, пояснив, что при правлении действующего лидера страны США «потеряли уважение». Чьё именно уважение потеряли американцы при правлении Байдена, бывший президент не уточнил.

На вопрос о том, как нужно поступать действующей администрации Белого дома в ситуации с Украиной, Трамп посоветовал Байдену «показывать силу». При этом экс-президент США заметил, что при нём подобное развитие событий «было бы немыслимо» и не произошло бы вообще никогда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сторонники Трампа собрали более $50 млн добровольных пожертвований, которые будут направлены на финансирование предвыборных кампаний республиканцев для участия в промежуточных выборов в Конгресс США.

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