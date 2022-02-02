Петропавловск-Камчатский, 2 февраля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. У берегов Камчатки 3−4 февраля в акватории Берингова моря прогнозируется шторм, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Шторм

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По прогнозам Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, шторм начнётся в первой половине ночи 3 февраля в Карагинском, Олюторском, Алеутском районах. Волны будут достигать высоты 8−10 метров.

Ночью 4 февраля штормовое волнение сохранится в Карагинском и Алеутском районах, с выстой волн до 12 метров.

Спасатели обратили особое внимание на то, что населённым пунктам, расположенным на побережье, шторм не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за мощного снежного циклона, который обрушился на Камчатку 2 февраля, в школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия во вторую смену.