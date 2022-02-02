Гавана, 2 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. На Кубе 1 февраля началось общественное обсуждение нового Семейного кодекса. Как сообщает бразильское онлайн-СМИ Brasil De Fatо, поправки предполагают расширение прав ЛГБТ-сообщества и отход от традиционной трактовки семьи как союза мужчины и женщины.

Thedailybeast.com Бойскаут с флагом ЛГБТ-сообщества

Прежний текст семейного кодекса был составлен в 1976 год.

Около 7 миллионов кубинцев смогут высказать свое мнение по тексту в более чем 78 000 консультационных пунктах, расположенных по всему острову. В этом им помогут 1 428 инспекторов по выборам и 27 891 сотрудник для обеспечения прозрачности процесса.

Дебаты о кодексе в 2021 году продолжались три месяца — было рассмотрено 23 версии документа. Общественное обсуждение кодекса продлится до 30 апреля. Кубинцы могут не только одобрить текущий проект кодекса, но и предложить изменения в законодательство.

После 30 апреля текст пройдет новую оценку Ассамблеи народной власти, которая утвердит новую версию текста с предложениями общественного обсуждения. После этого эта новая формулировка выносится на всенародный референдум.