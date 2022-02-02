Москва, 2 февраля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил роль Саратова в Сталинградской битве.

Culture.ru Мамаев курган. Музей-заповедник «Сталинградская битва»

«Сражение на Волге продолжалось 200 дней и ночей. Именно здесь решалась судьба человечества. Саратов был прифронтовым городом. Сюда эвакуировались заводы, фабрики, учебные заведения, театры. Здесь были развернуты госпитали. Это самый большой город, который находился в непосредственной близости от места боёв. Неслучайно Гитлер личным приказом велел разрушить работающие на фронт заводы Саратова: нефтеперерабатывающий и авиационный. Более 7 тысяч бомб были сброшены на город. Но предприятия продолжали работать», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он напомнил, что в Вольске была сформирована 212-я стрелковая дивизия, которая маршем дошла до Сталинграда и сразу вступила в бой.

«Домой вернулись немногие: дивизия понесла тяжёлые потери — погибло более 6 тысяч человек. Всего около 200 тысяч саратовцев приняли участие в Сталинградской битве», — напомнил парламентарий.

Победа далась огромной ценой: более миллиона погибших воинов, но именно она определила исход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Отсюда, с берегов Волги, началось наступление на Берлин, указал он.

«Бывшие тогда нашими союзниками США и Англия признавали, что победа стала возможной только благодаря советскому народу и Красной армии», — отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 79 лет назад завершилась Сталинградская битва. Бои шли с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.