Москва, 2 февраля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. На вечерних торгах 1 февраля доллар и евро довольно чувствительно падали по отношению к российскому рублю, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

sm-ekb2005 Рубли

Курс доллара опустился ниже 77 руб., а курс единой европейской валюты упал ниже 87 руб.

Россия, как сообщили в Кремле, готовит письменный ответ США на их предложения по гарантиям безопасности.

Видимо, валютный рынок воспринимает это событие как сигнал об уменьшении геополитических рисков.

Для рынка также имеет значение то, что угроза российской экономике тоже уменьшается из-за имеющихся разногласий в Конгрессе США и среди лидеров стран ЕС по вопросу о санкциях против России.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к концу I квартала 2022 гола Россия может остаться единственным поставщиком дополнительного газа в Европу, что тоже создаёт положительный новостной фон для укрепления рубля.

Сегодня, 2 февраля, утренняя сессия на Московской бирже открылась снижением по доллару и ростом по евро. По данным на 07:46 по мск, доллар отступил к уровню 76,68 руб., курс евро подрос до 86,51 руб.

Сегодня по курсу доллара к рублю ожидается диапазон 76−77,20 руб., а по курсу евро — сохранение ценового коридора в 86−87 руб.

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