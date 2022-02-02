Оренбург, , 08:07 — REGNUM Ленинский районный суд Оренбурга изменил меру пресечения начальнику Бюро судебно-медицинской экспертизы. Он переведен под домашний арест. Об этом сообщает 2 февраля пресс-служба судебной инстанции.

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Судья удовлетворил ходатайство следствия. Постановление суда вступило в законную силу.

Напомним, главный судмедэксперт региона был задержан в конце 2021 года. Мужчине инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество с использованием служебного положения. Суд 2 декабря вынес постановление о заключении фигуранта громкого дела под стражу. Срок ареста истекал 29 января 2022 года.

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