Пекин, , 08:06 — REGNUM Китай планирует прекратить все патентные субсидии к 2025 году, чтобы помочь переключить внимание в сфере интеллектуальной собственности с количества на качество, сообщает агентство Синьхуа.

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Все виды финансовой помощи для лицензирования патентов должны сокращаться как минимум на 25 процентных пунктов каждый год, пока они не будут отменены к 2025 году, согласно уведомлению, опубликованному Национальной администрации интеллектуальной собственности Китая.

Патентная политика является частью постоянных усилий Китая по устранению числа китайских патентных заявок, которые не могут защитить инновации, сообщили источники в администрации.

Китай уже много лет лидирует в мире по количеству патентных заявок. Но в последнее время он принял больше мер для обеспечения высокого качества интеллектуальной собственности, чтобы стимулировать инновационный потенциал страны.