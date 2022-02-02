Пекин, 2 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Китай планирует прекратить все патентные субсидии к 2025 году, чтобы помочь переключить внимание в сфере интеллектуальной собственности с количества на качество, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Все виды финансовой помощи для лицензирования патентов должны сокращаться как минимум на 25 процентных пунктов каждый год, пока они не будут отменены к 2025 году, согласно уведомлению, опубликованному Национальной администрации интеллектуальной собственности Китая.

Патентная политика является частью постоянных усилий Китая по устранению числа китайских патентных заявок, которые не могут защитить инновации, сообщили источники в администрации.

Китай уже много лет лидирует в мире по количеству патентных заявок. Но в последнее время он принял больше мер для обеспечения высокого качества интеллектуальной собственности, чтобы стимулировать инновационный потенциал страны.