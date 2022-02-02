Москва, 2 февраля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Пришедшие на смену Уинстону Черчиллю и Франклину Рузвельту пытаются переписать историю, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Бывшие тогда нашими союзниками США и Англия признавали, что победа стала возможной только благодаря советскому народу и Красной армии», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он вспомнил оценки британского премьер-министра Уинстона Черчилля и президента США Франклина Рузвельта победы советских войск под Сталинградом.

«Но сегодня те, кто пришёл им на смену, пытаются переписать историю, перечеркивая подвиг граждан нашей страны: солдат и офицеров, генералов и маршалов, рабочих и тружеников сёл», — указал парламентарий.

«Наш долг — сделать всё, чтобы никто не был забыт. Важно, чтобы наши дети и внуки помнили, какой ценой завоёвана Победа», — подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 79 лет назад завершилась Сталинградская битва. Бои шли с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.