Лхаса, Китай, , 08:03 — REGNUM Располагаемый доход на душу населения жителей китайского Тибета увеличился на 14,7% в годовом исчислении до 24 950 юаней (около $3936) в 2021 году, в связи с чем регион занял лидирующее место по приросту в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Тибет

Среднегодовой прирост располагаемого дохода на душу населения жителей Тибетского автономного района на юго-западе Китая за последние два года составил 13,1%, сообщило региональное правительство на пресс-конференции, прошедшей 27 января в столице региона городе Лхаса.

Располагаемый доход на душу населения для фермеров и скотоводов региона вырос на 16%, заняв первое место по стране седьмой год подряд, в то время как для городских жителей он вырос на 13%, что на 4,8 процентных пункта выше, чем в среднем по стране.