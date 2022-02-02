Лхаса, Китай, 2 февраля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Валовой региональный продукт китайского Тибета вырос на 6,7% в годовом исчислении в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

Тибет

ВРП Тибетского автономного района на юго-западе Китая в прошлом году составил 208 млрд юаней (около $32,8 млрд). Среднегодовой прирост за последние два года составил 7,2% показали официальные данные, представленные на пресс-конференции местными властями 27 января.

Рекордный показатель ВРП и постоянно улучшающаяся структура экономики отражают огромный потенциал развития Тибета, сказал один из сотрудников регионального бюро статистики.