Кемерово, 2 февраля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 2 февраля, медицинскую помощь получает 9321 пациент с коронавирусом. Днём ранее — 8620 человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Липецкаяобласть.рф Ковидный госпиталь

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За сутки в регионе выявлено 1010 случаев заражения коронавирусом (всего 97 562 случая), восемь пациентов скончались (всего 1919 пациентов), 301 человек выздоровел (всего 86 322 человека).

В то же время в медицинских стационарах и на домашнем карантине находится 19 762 человека.