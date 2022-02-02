Петропавловск-Камчатский, 2 февраля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. На Камчатке полностью решена проблема обманутых дольщиков. Об этом губернатор Камчатского края Владимир Солодов 2 февраля заявил в своём Telegram-канале.

Пресс-служба аппарата губернатора и правительства Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

Сообщив, что накануне он принял участие в коллегии краевой прокуратуры, которую проводил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, Солодов отметил, что в регионе за прошедший период улучшился ряд важных показателей жизни.

Владимир Солодов «По оценке прокуратуры, целый ряд показателей на Камчатке находится в «зелёной зоне»: это количество ДТП, особенно тяжёлых (улучшение связано напрямую с вводом федеральной трассы), в два раза сокращена задолженность по заработной плате, сократилась безработица. Камчатский край вошёл в число регионов, где проблема обманутых дольщиков решена в полном объёме».

Напомним, в Петропавлоске-Камчатском с 90-х годов тянулась история строительства 60-квартирного жилого дома, осуществляемого разными организациями. В 2013 году к строительству здания с привлечением средств дольщиков подключилось ООО «Витос», впоследствии обанкротившееся. Здание было достроено и передано жильцам после вмешательства прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, около пяти млн рублей планируют направить на компенсационные выплаты дольщикам ООО «Стройпрофиль» в Башкирии.