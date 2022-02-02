Губернатор Камчатки назвал проблему обманутых дольщиков в регионе решённой
Петропавловск-Камчатский, 2 февраля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. На Камчатке полностью решена проблема обманутых дольщиков. Об этом губернатор Камчатского края Владимир Солодов 2 февраля заявил в своём Telegram-канале.
Сообщив, что накануне он принял участие в коллегии краевой прокуратуры, которую проводил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, Солодов отметил, что в регионе за прошедший период улучшился ряд важных показателей жизни.
Напомним, в Петропавлоске-Камчатском с 90-х годов тянулась история строительства 60-квартирного жилого дома, осуществляемого разными организациями. В 2013 году к строительству здания с привлечением средств дольщиков подключилось ООО «Витос», впоследствии обанкротившееся. Здание было достроено и передано жильцам после вмешательства прокуратуры.
Как сообщало ИА REGNUM, около пяти млн рублей планируют направить на компенсационные выплаты дольщикам ООО «Стройпрофиль» в Башкирии.