Богота, , 08:15 — REGNUM Вице-президент и министр иностранных дел Колумбии Марта Лусия Рамирес 1 февраля опровергла сообщения о наличии некоего соглашения с Соединенными Штатами о депортации зафрахтованных венесуэльцев.

Венесуэла Plantabaja

Как сообщает испанское новостное агентство Efe, Рамирес заявила, что «Колумбия не подписывала никаких соглашений с США о доставке 6000 депортированных венесуэльцев».

Заявление главы колумбийского МИД последовало на фоне серии публикаций, в которых утверждалось, что Колумбия и США подписали соглашение о возвращении венесуэльцев, пытавшихся проникнуть в США нелегально, в Колумбию.

Рамирес подчеркнула, что венесуэльцы, ищущие политического убежища в Колумбии, остаются под действием Закона о временной защите и их положение будет отдельно анализироваться в каждом конкретном случае: «если они находятся под законом о защите, но не хотят больше жить в Колумбии, нет смысла депортировать их, потому что мы не можем заставить их жить в нашей стране».

Рамирес подтвердил, что на прошлой неделе вместе с группой колумбийцев были депортированы двое граждан Венесуэлы. В CNN ранее сообщалось, что в США указали, что отправят в Колумбию граждан Венесуэлы, ищущих убежища в США, которые в какой-то момент проживали в этой стране.

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