Пекин, 2 февраля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Прибыль крупнейших промышленных компаний Китая выросла на 34,3% в годовом исчислении в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального бюро статистики КНР, совокупная прибыль промышленных фирм с годовой выручкой не менее 20 млн юаней (около $3,16 млн) в прошлом году достигла 8,71 трлн юаней. Годовая промышленная прибыль была на 39,8% выше уровня 2019 года, в результате чего среднегодовой рост в 2020 и 2021 годах составил 18,2%.

В 2021 году совокупная выручка этих фирм выросла на 19,4% по сравнению с прошлым годом до 127,92 трлн юаней, а в 32 из 41 отрасли наблюдался рост прибыли. Только в декабре крупные промышленные компании получили прибыль в размере 734,2 млрд юаней, что на 4,2% больше, чем годом ранее.