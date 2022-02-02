Оренбург, 2 февраля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Оренбургской области из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией медработники испытывают острый дефицит транспорта для визитов к пациентам по вызовам. Тема обсуждалась на заседании областного правительства. Губернатор Денис Паслер поручил найти дополнительный транспорт для врачей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ovasiliev Дом советов. Оренбург

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Из гаража правительства уже выделено 40 служебных машин, но этого оказалось недостаточно. Планируется, что сегодня, 2 февраля, выделят еще столько же автомобилей.

«Во всех министерствах, подведомственных организациях по максимуму высвобождайте транспорт и передавайте больницам Оренбурга. Пока вполне можно пользоваться личным транспортом, такси», — подчеркнул глава Оренбуржья.

На сегодняшний день по заболеваемости лидируют Орск и Оренбург. Работники одной только Оренбургской областной больницы №1 отработали 30 января 848 вызовов, завершив работу в ночные часы. Часть бригад была вынуждена добираться до пациентов своим ходом. Для сравнения — население, прикреплённое к этой больнице, сопоставимо с населением города Новотроицка, где за день было всего 139 вызовов. Это значит, что и в территориях скоро возникнет схожая проблема, так как тенденция по заболеваемости всегда начинается с Оренбурга и Орска, а затем распространяется на территории, отметила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

Губернатор выразил надежду, что и главы муниципальных образований будут отрабатывать обращения главврачей клиник, максимально помогать транспортом и всем необходимым.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия Оренбурга заявила о том, что отдает служебный транспорт медикам, призвав предприятия города последовать такому примеру. Также чиновники обратились с призывом о помощи врачам к автоволонтерам.