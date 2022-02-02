Томск, 2 февраля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Томске в связи со сложной эпидемиологической обстановкой первоклассников отправят на дополнительные каникулы досрочно — с 7 по 13 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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Департамент образования администрации Томска рекомендовал школам принять соответствующее решение «в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции».

В календарные учебные графики учреждений на 2021−2022 учебный год внесут изменения.

Напомним, ранее дополнительные каникулы для первоклассников должны были пройти с 14 по 20 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 февраля в Томской области подтверждено 68 950 случаев заражения коронавирусом.