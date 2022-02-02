Хух-Хото, Китай, 2 февраля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, экспорт фруктов и овощей в Монголию через таможню города Эрэн-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в 2021 году превысил 85 000 тонн на сумму 110 млн юаней (около $17,4 млн), сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

Эрэн-Хото, крупнейший сухопутный порт на границе Китая и Монголии, поставляет около 80% фруктов и овощей Монголии. В 2018 году был запущен зеленый коридор для сельскохозяйственной продукции, который с тех пор предлагает более 30 видов фруктов и овощей, включая яблоки, апельсины, лимоны, лук, перец и огурцы для жителей страны.

Представитель таможни порта Ма Тао сообщил, что в прошлом году обе стороны сотрудничали с целью преодолеть последствия пандемии и упростить процесс таможенного оформления, что дало эффект для удовлетворения потребностей монгольского народа в свежих сельскохозяйственных продуктах.