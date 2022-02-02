Петропавловск-Камчатский, , 07:52 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 3,9 зафиксированы в Кроноцком заливе у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Землетрясение Smchealth.org

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 133 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага подземных толчков составила 103 километра.

«В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля землетрясение магнитудой 6,2 произошло на территории Индонезии. Его очаг находился в 86 километрах от района Барат-Дайа на глубине 131 километр под морским дном. Сведений о возможных пострадавших не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.