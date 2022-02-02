Шэньчжэнь, Китай, , 07:49 — REGNUM Коммерческое бюро южно-китайского города Шэньчжэнь во время Праздника весны будет раздавать потребительские купоны на сумму более 25 млн юаней (около $3,95 млн) в цифровой фиатной валюте Китая e-CNY (цифровой юань), сообщает агентство Синьхуа.

Юань

Шесть банков присоединились к распределению средств, которые могут быть использованы в таких сценариях, как общественное питание, путешествия, развлечения и шопинг, для граждан во время Праздника весны, говорится в сообщении бюро.

По данным Шэньчжэньского отделения Народного банка Китая, к концу 2021 года более 300 000 торговцев в Шэньчжэне приняли цифровые юани, охватывающие розничную торговлю, общественное питание, транспорт, образование и медицинское обслуживание, государственные услуги и другие сферы.