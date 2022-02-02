Новосибирск, , 07:47 — REGNUM Из департамента строительства и архитектуры Новосибирска в 2021 году уволилась почти треть сотрудников. Причина — размер зарплат. Об этом заявил начальник департамента Алексей Кондратьев.

Мэрия Новосибирска Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация на 2021 год: из 130 человек 40 человек уволились. Из них 21 человек — главные специалисты. Четыре начальника отдела и три заместителя начальника отдела, возраст — порядка 35 лет. Сейчас эти должности замещают студенты, потому что уровень заработной платы ровно такой, — приводит редакция «НГС Новости» комментарий Кондратьева. — Департамент земельных и имущественных отношений — ровно в таких же условиях».

Напомним, что ранее депутаты одобрили решение поднять зарплаты муниципальным чиновникам Новосибирска на 3,9%.

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