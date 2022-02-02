Пекин, , 07:46 — REGNUM Совокупная прибыль государственных предприятий Китая выросла на 30,1% в годовом исчислении до почти 4,52 трлн юаней (около $715 млрд) в 2021 году, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

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Согласно данным Министерства финансов КНР, в прошлом году операционная выручка компаний составила 75,55 трлн юаней, что на 18,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая прибыль государственных предприятий Китая с централизованным управлением выросла на 27% по сравнению с предыдущим годом до 2,86 трлн юаней, в то время как их операционная выручка приблизилась к 41,73 трлн юаней, увеличившись на 17,7% в годовом исчислении.

В 2021 году местные государственные предприятия Китая также сообщили о значительном росте своей совокупной прибыли и выручки, которые увеличились на 35,9% и 19,5% соответственно, свидетельствуют данные.

К концу прошлого года соотношение долга к активам государственных предприятий страны составило 63,7%, что на 0,3 процентных пункта выше, чем в предыдущем году.