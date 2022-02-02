Пекин, , 07:44 — REGNUM Власти Китая инициировали трехлетний план действий по борьбе с отмыванием денег, во главе Народным банком Китая и Министерствмо общественной безопасности КНР, передает агентство Синьхуа.

Отмывание денег

План действий, опубликованный банком, депутатами парламента и девятью другими правительственными ведомствами, предусматривает координацию и консультации между ведомствами для борьбы со всеми видами деятельности по отмыванию денег.

В плане также предлагается усовершенствовать механизм предотвращения рисков и контроля за отмыванием денег, а также эффективно защищать национальную безопасность, социальную стабильность, экономическое развитие и интересы людей. Трехлетняя кампания, начинающаяся с начала 2022 года, продлится до конца 2024 года.