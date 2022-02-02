Киншаса, 2 февраля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Уганда и Демократическая Республика Конго (ДРК) подписали договор о продлении совместной операции «Шуджаа» (с суахили «герой, храбрец») по борьбе с повстанческой группировкой Союзные демократические силы (ADF) в восточных провинциях Конго Итури и Северное Киву. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Совместные действия вооруженных сил двух стран продолжаются уже три месяца. В результате военных операций, начатых 30 ноября прошлого года, было обстреляно четыре лагеря повстанцев на востоке ДРК. Президент Уганды Йовери Мусевени заверил в установлении мира в пострадавшем регионе.

«Мы должны провести серьезную совместную работу и решить эту проблему. Это была первая фаза. Теперь мы готовы ко второму этапу. Мы запросто уничтожим эти группировки», — заявил Мусевени.

Угандийским и конголезским вооруженным силам удалось захватить несколько лагерей, в том числе знаменитый Камби Я Юа, и обеспечить безопасность основных транспортных магистралей на востоке ДРК, тем самым позволив наземным подразделениям вести преследование повстанцев, бежавших в густые леса.

Министр обороны ДРК Жильбер Кабанда Курхенга поблагодарил президента Мусевени за его роль в обеспечении мира в регионе.