Гавана, 2 февраля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Министр внешней торговли Кубы Родриго МальмьеркаДиас 1 февраля заявил, что государство «исключает отмену монополии государственных компаний, специализирующихся на импорте и экспорте товаров».

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Куба

В интервью для кубинского еженедельного издания Bohemia политик заявил, что частный сектор сможет импортировать товары лишь через специализированные государственные компании.

За период с сентября прошлого года по настоящий момент на Кубе было создано около 1400 мини-, малых и средних предприятий. И, хотя некоторые из них принадлежат государству, подавляющее большинство являются частными и охватывают почти все отрасли товаров и услуг. Частные предприниматели жалуются высокую стоимость импорта через государственные компании, и просят правительство предоставить средства для доставки товаров на остров.

Мальмьерка признал, что иностранные инвестиции на Кубе сталкиваются со многими трудностями, причем некоторые из которых вызваны эмбарго США и нехваткой ликвидности, а некоторые — неэффективностью кубинских банков. Тем не менее политик подчеркнул, что Куба сохранит ряд особенностей, которые не нравятся инвесторам — так, земля останется государственной собственностью.