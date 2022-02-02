Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:20 — REGNUM Правительство Танзании внесло поправки в закон о цифровом вещании. Теперь все граждане смогут получить доступ к бесплатным телеканалам. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Выступая в понедельник в Дар-эс-Саламе, министр информации, связи и информационных технологий Напе Ннауйе сообщил, что для многих людей прекращение вещания бесплатных каналов был криком души. В 2018 году правительство издало закон, который запретил коммерческим телевизионным вещательным компаниям транслировать национальные каналы, отнесенные к категории бесплатных. Поэтому, как подчеркивается, в интересах населения были приняты новые поправки.

«Нам удалось внести коррективы в ряд правил, чтобы гарантировать танзанийцам доступ к информационным, образовательным и развлекательным передачам, где бы они ни находились», — заявил Ннауйе.

По словам министра, политика и законодательство должны быть направлены на удовлетворение потребностей граждан, добавив, что нововведения расширят доступ танзанийцев к получению информации. Кроме того, этот шаг поможет местным телеканалам получить возможность быть замеченными за пределами Танзании, расширить свою деятельность, а также развивать и распространять язык суахили.

Нейп отметил, что цель поправок также состоит в том, чтобы создать лучшую инвестиционную среду в Танзании.