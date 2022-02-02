Оренбург, 2 февраля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области антиковидные ограничения. В губернаторском указе появились новые меры по противодействию распространения коронавируса.

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По 8 февраля запрещается допуск детей в возрасте до 18 лет в кинотеатры, концертные организации, бассейны, детские игровые комнаты, расположенные в помещениях, танцевальные залы, студии, цирки, зоопарки, физкультурно-оздоровительные организации и иные объекты, оказывающие подобные услуги. Несовершеннолетние оренбуржцы не смогут посещать кинотеатры даже в сопровождении официальных представителей.

Вводится ограничение по наполняемости зрительных залов при проведении массовых мероприятий — не более 75% имеющихся мест. На входе должна проводиться термометрия. На мероприятия запрещено допускать участников с признаками ОРВИ.

Продолжает действовать требование прохождения ПЦР-тестирования для всех прибывающих из других российских регионов и из-за рубежа. Исключение составляют командировочные и владельцы медсертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании. Сокращен срок изоляции контактных с заболевшими COVID-19 до семи дней.

Продлен запрет на работу кальянных и ночных клубов. Банкеты разрешены только для вакцинированных участников. Отсаются заблокированными социальные карты для льготного проезда в транспорте для пожилых оренбуржцев, не прошедших вакцинацию и не перенёсших заболевание.