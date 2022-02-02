Бисау, , 08:30 — REGNUM В столице Гвинеи-Бисау городе Бисау началась стрельба возле резиденции правительства. Президент Умару Сисоку Эмбало назвал это неудачной попыткой переворота. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Вооруженные люди окружили здание правительства, где проходило заседание кабинета министров, в котором участвовали президент и премьер-министр страны Нуно Гомес Набиам.

Известно, что в результате стрельбы был нанесен ущерб фасаду здания. Кроме того, сообщается, что нападающие держат в заложниках правительственных чиновников.

Эмбало заявил позднее, что «многие» сотрудники органов безопасности были убиты в перестрелке. Через несколько часов после того, как раздались выстрелы, на странице президента в Facebook было опубликовано видео, в котором глава государства рассказ, что некоторые из лиц, причастных к нападению, были арестованы. По словам Эмбало, неудавшийся путч был организован в связи с принятыми мерами по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и коррупцией.

«По последней информации, которой я располагаю, ситуация развивается в положительном ключе, учитывая, что президент уже находится во дворце, своей официальной резиденции … но мы все еще не знаем, прекратилось ли нападение», — отметил министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантос Силва.

По словам очевидцев, люди покинули район, в котором происходили события, местные рынки и банки закрыли свои двери, а по улицам проезжали военные машины с военнослужащими.

Это уже второй по счету государственный переворот, произошедший в Западной Африке. Напомним, что на прошлой неделе военная хунта захватила власть в Буркина-Фасо.

Западноафриканский региональный блок ЭКОВАС осудил попытку государственного переворота в Гвинее-Бисау. Свою обеспокоенность ситуацией выразили Африканский союз и Организация Объединенных Наций. Западноафриканское государство пережило четыре военных переворота с момента обретения независимости в 1974 году. Последний путч произошел в 2012 году.