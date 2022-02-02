Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Непривитые от коронавирусной инфекции граждане оказываются в больнице с COVID-19 в 23 раза чаще, чем полностью вакцинированные, включая бустерную дозу. Это следует из опубликованных 1 февраля результатов исследования федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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Для анализа использовались данные о стационарном лечении в округе Лос-Анджелес в период, когда широкое распространение получил штамм коронавируса «Омикрон». Результаты опубликованы по состоянию на 8 января 2022 года.

CDC «Показатели заболеваемости коронавирусом и госпитализации в округе Лос-Анджелес среди непривитых лиц были выше в 3,6 и 23 раза соответственно, чем у полностью привитых дополнительной дозой, а также [выше] в 2 и 5,3 раза соответственно, чем среди полностью привитых без ревакцинации».

Помимо этого, отмечается, что дальнейшее течение болезни, как правило, тяжелее проходит у непривитых пациентов. Они чаще попадают в отделения интенсивной терапии (ОИТ) и переводятся на аппараты ИВЛ. Число смертей следи непривитых от COVID-19 также выше.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за неделю умерли около 60 тысяч пациентов с COVID-19, что на 9% превышает показатель предшествующего периода, при этом число заражений практически не увеличилось. Число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире за неделю превысило 22 млн.

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