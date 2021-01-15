Кадуна, Нигерия, 2 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Бандиты убили 39 человек, напав на общины в штатах Кадуна и Нигер в Нигерии. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Убийства в Кадуне совершаются почти каждый день. 29 января текущего года здесь погибло 28 нигерийцев, 31 января — 11.

Правительство штата Кадуна подтвердило нападение, добавив, что более 40 местных жителей получили ранения. В общинах Галадима-Кого и Галкого, штат Нигер, пострадало более 66 человек.

Помимо этого, власти Кадуны сообщили о поджоге более 30 домов. Также было угнано несколько голов крупного рогатого скота. Известно, что раненых удалось доставить в больницы.

Комиссар штата Кадуна по вопросам внутренней безопасности Сэмюэль Аруван заявил, что войска специального назначения Нигерии попали в засаду, прибыв на место происшествия. Тем не менее ни один оперативник не был убит.

«Мы уже пересматриваем наши планы, чтобы дать ответный бой. В районе нападения уже проводятся операции по обеспечению безопасности, как в воздухе, так и на земле. Мы делаем все, что в наших силах», — отметил полицейский сотрудник по связям с общественностью Васиу Абиодун.