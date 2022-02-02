Вашингтон, 2 февраля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил в телефонном разговоре с представителем турецкого президента Ибрагимом Калыном ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности американского Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турция, США

«Они подчеркнули общую приверженность как текущему дипломатическому взаимодействию, так и совместным усилиям, направленным на то, чтобы сдержать дальнейшую агрессию России в отношении Украины», — говорится в заявлении.

Отмечается, что представители Вашингтона и Анкары обсудили также вопросы укрепления отношений между Турцией и Арменией.

Как сообщало ИА REGNUM ранее президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты не заботятся о безопасности Украины, а пытаются сдержать развитие Москвы. По его словам, Вашингтон ради этой цели готов втянуть Россию в вооруженный конфликт, спровоцированный украинскими карателями.