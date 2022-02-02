Тюмень, 2 февраля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Власти Тюменской области намерены платить вознаграждение за информацию о виновниках возникновения природных пожаров. Об этом говорится в проекте постановления, разработанном департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности, и опубликованном на портале органов власти региона.

skeeze Лесной пожар

За достоверную информацию о поджигателях планируется платить 40 тыс. рублей, за содействие в задержании — 50 тыс. рублей. При поступлении нескольких сообщений по одному и тому же случаю поджога, вознаграждение заплатят первому заявителю в полицию.

Данное вознаграждение предполагается выплачивать за счёт средств резервного фонда правительства Тюменской области.

Как ранее сообщал начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, в Тюменской области в 2021 году произошло 657 лесных пожаров, ущерб составил 725,3 млн рублей.