Аддис-Абеба, 2 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Эфиопские авиалинии возобновят эксплуатацию Boeing 737 MAX через три года со дня авиакатастрофы, в результате которой погибли 157 пассажиров. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

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Авиакомпания Ethiopian Airlines заявила, что решение возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX было принято после того, как была проведена проверка и выявлена проблема с системой управления полетом. Самолет прошел тщательный процесс повторной сертификации в США, Европейском союзе, Китае и Эфиопии. 1 февраля был проведен демонстрационный полет с журналистами, официальными лицами и дипломатами на борту.

Восточноафриканское государство было последним, возобновившим полеты Boeing 737 MAX. Самолет уже активно используется американскими, китайскими, австралийскими, японскими и индонезийскими авиакомпаниями. Люди, потерявшие своих близких в авиакатастрофе, выразили свое недовольство возобновлением полетов Boeing 737 MAX.

«Наши пилоты, инженеры, авиационные техники и бортпроводники полностью готовы вернуть Boeing 737 MAX в небо, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас на его борту», — говорится в пресс-релизе Ethiopian Airlines.

Рейс 302, летевший из Аддис-Абебы в Найроби, упал в поле возле эфиопской столицы через шесть минут после взлета в марте 2019 года. Через пять месяцев произошла аналогичная катастрофа в Индонезии, ставшая причиной смерти 189 человек.

Авиакатастрофа одной из крупнейших в истории авиации и привела к сильнейшему кризису в компании Boeing, сумма потерь которой достигла 20 млрд долл. Впоследствии все страны мира приостановили использование Boeing 737 MAX.