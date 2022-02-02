Пекин, 2 февраля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, в прошлом году Китай приступил к реконструкции около 55 600 старых городских жилых комплексов, поскольку страна активизировала усилия по улучшению условий жизни в таких местах, сообщает 1 февраля агентство Синьхуа.

Жилье в Китае

По данным Министерства жилищного строительства и развития городских и сельских районов, это число превышает годовой целевой показатель в 53 000 жилых общин, установленный в отчете правительства о работе за 2021 год.

Преобразование трущобных городков было приоритетом для правительства в последние годы. В 2020 году около 40 300 старых городских жилых комплексов в Китае были включены в проект реконструкции, в котором приняли участие почти 7,36 млн домохозяйств.

В соответствии с 14-й Пятилеткой (2021−2025), в стране планируется отремонтировать еще 219 000 старых городских жилых комплексов в период с 2021 по 2025 год.