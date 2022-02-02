Ханты-Мансийск, 2 февраля, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Автобус с пассажирами врезался в опору уличного освещения и опрокинулся в Югре. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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Авария произошла в 7:40 по местному времени в Ханты-Мансийске. По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с опорой уличного освещения, после чего произошло опрокидывание автобуса в кювет.

Всего в автобусе находилось 13 человек, включая водителя. В результате ДТП пострадали семь человек, шестеро из них были госпитализированы, одному пострадавшему оказана помощь на месте происшествия. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.

На мете ДТП работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших в результате столкновения грузовика и маршрутного такси под Рязанью.