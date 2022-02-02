Магадан, , 07:16 — REGNUM Арбитраж Магаданской области удовлетворил иск от МУП Магадана «Магадантеплосеть» на более чем 78 млн рублей. Сумма была взыскана с министерства строительства ЖКХ и энергетики региона как возмещение убытков. Вердикт судьи Лушникова ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В пользу муниципального предприятия за счет областной казны взыскано возмещение убытков, которые возникли при оказании услуг теплоснабжения и поставке топлива населению и приравненным к ним категориям по тарифам, установленным на 2020 год. Истцом были заявлены убытки в размере 78 426 306 рублей 70 копеек. С учётом госпошлины (200 тыс. рублей) общая взысканная сумма составляет 78 626 306 рублей 70 копеек.

Напомним, спор слушался с июля 2021 года.