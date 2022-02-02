Благовещенск, 2 февраля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Новый мост в Благовещенске через реку Зея возведён более, чем наполовину. 2 февраля объект осмотрел глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Амурской области.

Инстаграм Александра Козлова Строительство моста

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«Техническая готовность более 50%, принято заказчиком выполнение работ на сумму 9,3 млрд рублей, за 2021 выполнили работы на 7,9 млрд рублей», — осведомил главу министерства руководитель проекта АО «БТС-МОСТ» Эдуард Давыдов.

По его словам, возведены 13 опор моста из 26 необходимых, продолжается отсыпка подъездных путей. Сдать объект строители обещают в сентябре 2023 года. Отставания по срокам нет, пандемия на ход работ не повлияла, заверили Алексея Чекункова.

Как сообщало ИА REGNUM, завершение строительства в столице Приамурья моста через реку Зея и канатной дороги в Китай станут важными событиями для всего Дальнего Востока. С вводом этих объектов Благовещенск станет одной из туристических столиц страны в российско-китайских отношениях, заявил глава Минвостокразвития РФ.