Москва, 2 февраля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Речь о введении локдауна, карантина, либо других чрезвычайных мер по противодействию угрозе распространения коронавируса в России не идёт. Такое заявление сделала 1 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

Council.gov.ru Анна Попова

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Попова уточнила, что на сегодняшний день в России нет речи ни о локдауне, ни о карантине, ни о каких-либо других чрезвычайных мерах, направленных на сдерживание распространения коронавируса.

Как пояснила Попова, несмотря на резкий рост заболеваемости, в России уже выработаны и работают понятные противоэпидемические меры, средства диагностики и информирования населения.

«У нас сегодня есть очень серьёзное, укрепившееся и выросшее в общем-то за этот период совершенно новое направление — система информирования населения, телефон «122». Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы», — отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы Роспотребнадзора Поповой, соблюдать карантин привитым и переболевшим COVID-19 после контакта с инфицированным коронавирусом нет необходимости в случае отсутствия симптомов заболевания.