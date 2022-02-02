Рамалла , , 07:08 — REGNUM В Палестине за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 11 016 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Флаг Палестины

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Также за минувшие сутки в стране скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекции. При этом четыре смертельных случаев были зафиксированы на Западном берегу реки Иордан, еще восемь — в секторе Газа. Также за 24 часа в Палестине выздоровели 3 977 пациентов с COVID-19.

В настоящее время в палатах реанимации больниц Палестины находятся 82 заболевших коронавирусной инфекции. Из них 25 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.