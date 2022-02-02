Тбилиси, 2 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В третьем чтении грузинский парламент 68 голосами принял поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые установят дифференцированный подход к нарушению пограничного режима на сухопутном участке государственной границы Грузии, сообщает 1 февраля грузинский телеканал «Имеди».

Facebook.com/MIAofGeorgia Грузинская полиция

В соответствии с изменениями нарушение пограничного режима, установленного на сухопутном участке государственной границы Грузии, совершенное во время осуществления туристической, научно-исследовательской, охотничьей, сельскохозяйственной или иной непредпринимательской деятельности, влечет предупреждение или штраф в размере 20 лари ($ 6,5)

Кроме того, то же деяние, совершенное во время осуществления лицензированной деятельности и/или разрешительной деятельности или другой предпринимательской деятельности, предусмотренной законом «О лицензиях и разрешениях», влечет штраф в размере 50 лари ($16) для физического лица и штраф в размере 200 лари ($65) для юридического лица;

Кроме того, фото-, видео-, аэрофотосъемка объектов пограничной охраны на территории Грузии и/или соседнего государства влечет наложение штрафа в размере 50 лари ($16).

Новые правила также предусматривают административную ответственность за случаи, когда нарушение пограничного режима, установленного на сухопутном участке государственной границы, приводит к задержке передвижения пограничника, повреждению или разрушению пограничной инфраструктуры.