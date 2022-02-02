Таллин, , 06:57 — REGNUM Ряд карантинных ограничений, касающихся борьбы с коронавирусом, будут отменены в Эстонии с 7 февраля. Об этом сообщило агентство BNS со ссылкой на эстонского премьер-министра Каю Каллас.

Подопытные дети Цитата из т/с «Тёмные начала». 2019. Великобритания, США

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Так, несовершеннолетние, находившиеся в контакте с носителем коронавирусной инфекции, больше не будут обязаны проходить карантин в случае, если они здоровы. Речь идет о нормах, действующих в детских садах и домов по уходу.

Кроме того, с 14 февраля власти могут отменить требование для детей иметь сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля власти Норвегии решили отменить в стране часть ограничений по коронавирусу, включая предписание о переводе работников на дистанционный режим, лимиты на количество гостей в доме, а также на число посетителей мероприятий в помещении и на улице. Кроме того, королевство сократило продолжительность самоизоляции с 6 до 4 дней.

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